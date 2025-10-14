Trump boccia la foto di Time | Non ho i capelli
(Adnkronos) – "Quella foto è pessima". Time magazine dedica la copertina a Donald Trump. Il presidente apprezza. Anzi, no. La foto scelta per la cover del numero di novembre viene bocciata in toto dal numero 1 della Casa Bianca. Time celebra il risultato ottenuto da Trump con l'accordo per il cessate il fuoco a Gaza: . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche questi approfondimenti
"Abbiamo dato molte armi ad Israele e le avete usate bene", ha affermato #Trump. Dopo "definisci bambino" e "non ci sono prove che Israele abbia sparato sui civili" di Incoronata Boccia, il quadro credo sia chiaro a tutti: disumanizzazione e mistificazioni. Que - X Vai su X
Enzo Iacchetti, no alla pace con Mizrahi. E boccia il piano Trump per Gaza - facebook.com Vai su Facebook
Trump boccia la foto di Time: “Non ho i capelli” - La foto scelta per la cover del numero di novembre viene bocciata in toto dal ... Come scrive pianetagenoa1893.net
Usa, Trump sulla copertina del Time: "Foto orribile, sono senza capelli" - Intitolata “Il suo trionfo”, la prima pagina celebra il tycoon all'indomani della firma dell'accordo di pace ... Si legge su tg24.sky.it
Il Time dedica la copertina a Trump. Tycoon: 'La foto è troppo brutta' - Il settimanale americano Time dedica la foto di copertina a Donald Trump, titolandola "Il suo trionfo" riguardo all'accordo su Gaza. Da ansa.it