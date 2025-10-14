Trump al Sisi ed Erdogan firmano l’accordo di Sharm el Sheikh ecco il testo della dichiarazione

Lunedì il presidente Donald Trump si è unito ad altri 20 leader mondiali a Sharm El-Sheikh, in Egitto, per colloqui sul futuro di Gaza, mentre è in corso la prima fase dell’accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas . Tra i presenti al vertice c’erano il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas, il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente del consiglio italiano Giorgia Meloni, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro britannico Keir Starmer e l’ex primo ministro Tony Blair, oltre a funzionari di Qatar, Egitto, Giordania, Emirati Arabi Uniti e Turchia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Trump, al Sisi ed Erdogan firmano l’accordo di Sharm el Sheikh, ecco il testo della dichiarazione

Scopri altri approfondimenti

Al-Sisi: piano di Trump per Gaza è "ultima possibilità" per la pace ? https://l.euronews.com/gDtx - X Vai su X

Donald Trump ha firmato l'accordo di pace per Gaza a Sharm el Sheik. Poco dopo e' toccato al presidente egiziano al Sisi, con cui co-presiede il vertice egiziano sul futuro della Striscia, al presidente turco Erdogan e al premier del Qatar, tutti Paesi mediatori d - facebook.com Vai su Facebook

Trump, al Sisi ed Erdogan firmano l’accordo di Sharm el Sheikh: Hamas sarà forza di polizia per un periodo - Dopo 738 giorni all’inferno, non ci sono più ostaggi vivi nelle mani di Hamas. Scrive ilsole24ore.com

Trump (Usa), Erdogan (Turchia), Al Sisi (Egitto) e Al Thani (Qatar) firmano accordi di pace per Gaza - Donald Trump ha firmato l'accordo di pace per Gaza a Sharm el Sheik insieme al Presidente egiziano al Sisi, al Presidente turco Erdogan e al premier del Qatar Al Thani, tutti Paesi mediatori dell'acco ... Si legge su ilgiornale.it

Accordo di pace per Gaza a Sharm el-Sheikh: Trump e i leader mediatori firmano tra gli applausi - Donald Trump ha firmato l’ accordo di pace per Gaza a Sharm el Sheik. Secondo lasicilia.it