Javier Milei va per la prima volta in visita ufficiale alla Casa Bianca nel momento peggiore della sua presidenza, con l’incubo di una nuova crisi finanziaria incombente, il Parlamento contro e le elezioni di midterm dietro l’angolo. E non è un caso. Con il bilaterale a Washington il leader straniero più trumpiano vuole rilanciare la sua immagine in patria, soprattutto con l’incasso dei 20 miliardi di dollari che Donald Trump ha messo in campo per aiutare l’Argentina, scontentando però i contadini americani. Il leader argentino punta anche sfruttare la sua amicizia con il tycoon per ottenere uno sconto sui dazi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump accoglie Milei alla Casa Bianca e avverte gli elettori argentini: “Gli aiuti Usa dipenderanno da chi vincerà le elezioni”