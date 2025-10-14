Trump a Meloni | Sei bella Negli Usa una frase così farebbe finire la mia carriera politica – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 13 ottobre 2025 "Negli Stati Uniti, se dici a una donna che è bella, la tua carriera politica è finita — ma io correrò il rischio. Non ti offenderai se ti dico che sei bella, vero? Perché lo sei", così Trump a Meloni durante la firma degli accordi di pace per Gaza. White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

