Truffe agli anziani | scoperta la centrale dei finti carabinieri e falsi nipoti tra Napoli e Salerno | VIDEO

Ilnotiziario.net | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Truffe agli anziani con finti carabinieri e falsi nipoti, agivano tra Milano e hinterland, ma la base era a tra Napoli e Salerno. Una vera e propria organizzazione criminale specializzata nelle truffe agli anziani è stata smascherata grazie a un’indagine congiunta della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Milano, coordinate dalla Procura della . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

truffe agli anziani scopertaTruffe agli anziani: sei in manette e quattro denunce - La polizia della Sottosezione A1 di Cassino fa strike e restituisce centinaia di migliaia di euro alle vittime ... Da ciociariaoggi.it

truffe agli anziani scopertaScoperta banda criminale di 41 persone a Padova: hanno raggirato 150 anziani per oltre 3,5 milioni - A Padova scoperta un’organizzazione criminale che truffava anziani con finti viaggi premio: 150 vittime e oltre 3,5 milioni sottratti. Si legge su nordest24.it

truffe agli anziani scopertaTruffe alle anziane con il finto incidente: 40enne scoperto davanti a casa di una vittima con addosso i gioielli rubati a un'altra donna - Lo stratagemma è stato quello classico del finto incidente a un parente (la figlia in questo caso), con la richiesta di raccogliere soldi e gioielli per pagare ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Truffe Agli Anziani Scoperta