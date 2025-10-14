Truffe agli anziani | scoperta la centrale dei finti carabinieri e falsi nipoti tra Napoli e Salerno | VIDEO
Truffe agli anziani con finti carabinieri e falsi nipoti, agivano tra Milano e hinterland, ma la base era a tra Napoli e Salerno. Una vera e propria organizzazione criminale specializzata nelle truffe agli anziani è stata smascherata grazie a un’indagine congiunta della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Milano, coordinate dalla Procura della . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Leggi anche questi approfondimenti
Truffe agli anziani. Conferenza Stampa questa mattina lunedì 13 ottobre presso la Procura di Cassino - facebook.com Vai su Facebook
Truffe agli anziani, tre denunciati a Montalenghe e San Giusto Canavese https://lastampa.it/torino/2025/10/10/news/montalenghe_san_giusto_truffe_anziani-15345897/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
Truffe agli anziani: sei in manette e quattro denunce - La polizia della Sottosezione A1 di Cassino fa strike e restituisce centinaia di migliaia di euro alle vittime ... Da ciociariaoggi.it
Scoperta banda criminale di 41 persone a Padova: hanno raggirato 150 anziani per oltre 3,5 milioni - A Padova scoperta un’organizzazione criminale che truffava anziani con finti viaggi premio: 150 vittime e oltre 3,5 milioni sottratti. Si legge su nordest24.it
Truffe alle anziane con il finto incidente: 40enne scoperto davanti a casa di una vittima con addosso i gioielli rubati a un'altra donna - Lo stratagemma è stato quello classico del finto incidente a un parente (la figlia in questo caso), con la richiesta di raccogliere soldi e gioielli per pagare ... Come scrive msn.com