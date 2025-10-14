Truffe agli anziani | scacco all' associazione a delinquere la base estiva in un bungalow di un villaggio turistico salernitano

In azione, la Squadra Mobile di Salerno che ha collaborato con la Squadra Mobile di Milano e di Napoli per l’esecuzione di perquisizioni domiciliari e personali nelle province di Milano, Napoli e Salerno nei confronti di 15 cittadini italiani ai quali viene contestato, a vario titolo, il reato di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Truffe agli anziani, una 73enne nascondeva in casa a Milano la refurtiva e la trasportava a Napoli - X Vai su X

Truffe agli anziani. Conferenza Stampa questa mattina lunedì 13 ottobre presso la Procura di Cassino - facebook.com Vai su Facebook

Truffe agli anziani: sei in manette e quattro denunce - La polizia della Sottosezione A1 di Cassino fa strike e restituisce centinaia di migliaia di euro alle vittime ... Riporta ciociariaoggi.it

Truffe a raffica agli anziani, 15 indagati tra Milano, Napoli e Salerno: sequestrati telefoni, gioielli e 15mila euro - Quindici persone sono state denunciate in stato di libertà nel corso di altrettante perquisizioni che hanno portato alla scoperta di una presunta serie di truffe ai danni di anziani. Come scrive msn.com

Marche, Liguria e Lazio: le truffe agli anziani non danno tregua - Nella conferenza stampa in corso la procura e la polizia stradale della Sottosezione di Cassino e della polizia di Gaeta si stanno r ... Segnala ciociariaoggi.it