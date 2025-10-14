Truffe agli anziani nel triangolo Napoli-Salerno-Milano | quindici indagati

Operazione di polizia di Stato e polizia locale, dopo le prime denunce partite da Milano. Nelle abitazioni perquisite trovati telefoni cellulari e parte del materiale portato via ai pensionati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Truffe agli anziani nel triangolo Napoli-Salerno-Milano: quindici indagati

