Truffe agli anziani | la base per le telefonate era nel bungalow di un villaggio turistico a Salerno

Milano, 14 ottobre 2025 – Sono fra i reati più odiosi. Soprattutto perché p rendono di mira una delle fasce più deboli della nostra società, gli anziani. Polizia di Stato e polizia locale di Milano hanno condotto in porto un’operazione contro questa tipologia di raggiri. Gli investigatori, coordinati dai pm della procura di Milano, hanno eseguito perquisizioni domiciliari e personali nelle province di Milano, Napoli e Salerno. Sotto la lente ci sono 15 cittadini italiani ai quali viene contestato, a vario titolo, il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe ai danni di anziani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Truffe agli anziani: la base per le telefonate era nel bungalow di un villaggio turistico a Salerno

