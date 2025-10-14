Truffe agli anziani 15 indagati tra Milano Napoli e Salerno | sequestrati telefoni gioielli e 15mila euro

Quindici persone sono state denunciate nell’ambito di un’inchiesta congiunta della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Milano, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. L’indagine ha portato alla scoperta di una rete di presunti truffatori specializzati in raggiri ai danni di anziani, attivi tra la Lombardia e la Campania. Truffe . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Truffe agli anziani, 15 indagati tra Milano, Napoli e Salerno: sequestrati telefoni, gioielli e 15mila euro

