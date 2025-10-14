Truffe a raffica anche dalle vacanze 15 denunciati | la base logistica in un villaggio turistico

Tempo di lettura: 3 minuti Quindici persone sono state denunciate in stato di libertà nel corso di altrettante perquisizioni che hanno portato alla scoperta di una presunta serie di truffe ai danni di anziani. Le perquisizioni sono state eseguite nei giorni scorsi nelle province di Milano, Napoli e Salerno contestando, a vario titolo, il reato di associazione per delinquere finalizzata alle truffe agli anziani. Un’attività continua tanto che non sarebbe stata interrotta nemmeno per le vacanze dei truffatori. L’indagine, effettuata congiuntamente dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale di Milano, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, ha portato al sequestro di 40 cellulari e 5 tablet, presumibilmente utilizzati per commettere le truffe, la somma in contanti di 15. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

