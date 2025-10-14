Truffe a Parma e nel Nord Italia | arrestato 35enne
Fermati in zona stazione e sanzionati dalla polizia due cittadini stranieri. Si tratta rispettivamente di un cittadino nigeriano 25enne, e di un ivoriano 40enne poiché già destinatari di un ordine di allontanamento del Prefetto di Parma, istitutiva delle zone rosse ancora in corso di validità. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Evento formativo gratuito su come prevenire le truffe bancarie Quando? Giovedì 6 ottobre A che ora? Alle ore 15:00 Dove? Sede U.Di.Con Parma, Viale Fratti, 38/E, Parma Evento gratuito Aperto a tutti Con esempi pratici e consigli utili Per i - facebook.com Vai su Facebook
Truffe anziani: 185 episodi nel Nordest - Un uomo di 57 anni, Ivan Bianco, originario di Venezia, è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Trento nell'operazione 'Ghost shower'. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive
Bankitalia avverte, 'occhio alle truffe'. Convegno ad Aosta - Come riconoscere le truffe finanziarie e, soprattutto, quali strumenti utilizzare per prevenirle? Scrive ansa.it