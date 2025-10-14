Truffano un’anziana fingendosi carabinieri e fuggono sull’A1 | inseguiti e bloccati dalla Polizia

Due uomini denunciati dalla Polizia Stradale di Bologna per truffa ai danni di un’anziana: recuperati gioielli e 1600 euro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Truffano un’anziana fingendosi carabinieri e fuggono sull’A1: inseguiti e bloccati dalla Polizia

