Truffano un’anziana di Parma poi la fuga sulla A1

Parmatoday.it | 14 ott 2025

Inseguimento ad alta velocità lungo l’autostrada A1 e truffa ai danni di un’anziana di Parma.?Due uomini, di 46 e 19 anni, residenti nella provincia di Napoli, sono stati denunciati dalla polizia stradale di Bologna dopo essere stati trovati in possesso di denaro e gioielli rubati durante un. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

