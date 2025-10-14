Truffa un' anziana e torna a casa in treno scovato a bordo del vagone

La sua fuga è finita a Roma Termini, dove è stato trovato con l'oro e il denaro appena rubati ad un'anziana signora truffata in Liguria. Un truffatore partenopeo, intercettato dagli agenti della polizia ferroviaria mentre faceva scalo nella Capitale.Truffatore in trenoSono stati i poliziotti. 🔗 Leggi su Romatoday.it

