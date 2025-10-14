Truffa finto carabiniere In manette tre uomini

Carabiniere libero dal servizio fa arrestare tre presunti truffatori nel territorio comunale di Laterina Pergine Valdarno. Sono stati bloccati dopo aver tentato una serie di truffe assai note e che più volte sono andate a segno in tutto il comprensorio valdarnese nella sponda aretina. I tre uomini, tutti residenti nell’area di Napoli, si muovevano a bordo di una Peugeot nera e avrebbero cercato di raggirare alcuni esercizi commerciali della zona, di varie tipologie, utilizzando anche il collaudato stratagemma del " finto carabiniere " per ingannare persone anziane. A mettere fine al loro maldestro tentativo è stato un militare dell’Arma libero dal servizio, che li ha notati all’interno della farmacia del paese con fare assai sospetto e ha immediatamente allertato i colleghi della stazione locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Truffa finto carabiniere. In manette tre uomini

