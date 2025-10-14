Truffa da 75mila euro per finanziare un film | finisce tutto in prescrizione

Monza, 14 Ottobre 2025- La presunta truffa per finanziare un film termina con un nulla di fatto. Pronuncia di prescrizione da parte del Tribunale di Monza per la vicenda dei 75mila euro versati per finanziare una società cinematografica che aveva già prodotto una commedia natalizia uscita nel 2022 con Raoul Bova, Serena Autieri, Tullio Solenghi e Ornella Muti, ottenuti con la promessa di interessi dal 12 al 16% lordi per un nuovo film e poi spariti. Un presunto raggiro che ha portato davanti al Tribunale di Monza come imputato di truffa un commercialista milanese di 54 anni, Davide Guzzi. Truffa delle riviste a Monza, dopo 7 anni processo da rifare: "La citazione è sbagliata" I fatti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

