Truffa a un’anziana sventata | premiati i cassieri allo sportello

Imola, 14 ottobre 2025 – Una signora anziana è alla cassa della Banca di Imola, agitata. Si è diretta all’istituto bancario per prelevare i gioielli che ha nella cassaforte. Si è mossa dopo aver ricevuto una chiamata da parte di un ’finto’ carabiniere. Ma lei ancora non sa di essere coinvolta in un tentativo di truffa. L’uomo infatti, dietro alla cornetta, le ha riferito che l’auto del marito è stata fermata perché a bordo si trovavano persone sospettate di aver rubato dei gioielli. Così, da finto militare, chiede che i presunti preziosi ritrovati nella macchina siano da confrontare con quelli che ha lei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

