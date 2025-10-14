Truffa a un’anziana inseguimento rocambolesco e arresto sulla A1

Inseguimento ad alta velocità lungo l’autostrada A1 e truffa ai danni di un’anziana di Parma.?Due uomini, di 46 e 19 anni, residenti nella provincia di Napoli, sono stati denunciati dalla polizia stradale di Bologna dopo essere stati trovati in possesso di denaro e gioielli rubati durante un. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Scopri altri approfondimenti

E' stato arrestato dopo un tentativo di truffa ai danni di una signora anziana #carabinieri - facebook.com Vai su Facebook

Falso tecnico del gas truffa anziana: arrestato con due complici https://iltorinese.it/2025/10/08/falso-tecnico-del-gas-truffa-anziana-arrestato-con-due-complici/… #Torino Vai su X

Inseguimento tra Siena e Castellina in Chianti: truffano un anziano e investono due poliziotti durante la fuga - Due giovani arrestati per truffa a un anziano a Siena: inseguimento, poliziotti feriti e gioielli restituiti alla vittima. Secondo virgilio.it

Castellina in Chianti: truffano anziano e fuggono, arrestati dopo un inseguimento due giovani - Una complessa operazione della Polizia di Stato di Siena ha portato all’arresto, dopo un rocambolesco inseguimento, di due giovani campani di 25 e 21 anni per truffa aggravata, resistenza e lesioni a ... Da radiosienatv.it