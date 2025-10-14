Truffa a un’anziana di Parma poi la fuga sulla A1 | fermati con soldi e fede nuziale rubata

Inseguimento ad alta velocità lungo l’autostrada A1 e truffa ai danni di un’anziana di Parma.?Due uomini, di 46 e 19 anni, residenti nella provincia di Napoli, sono stati denunciati dalla polizia stradale di Bologna dopo essere stati trovati in possesso di denaro e gioielli rubati durante un. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

