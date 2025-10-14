Trovate armi e cartucce in un edificio abbandonato a Catania

La Polizia di Stato ha scoperto un nascondiglio di armi e munizioni in un edificio abbandonato, in viale Moncada, a Catania: è stato recuperato un revolver con sei cartucce avvolto in un sacchetto di plastica e sono stati trovati altri 36 proiettili dello stesso calibro della pistola. Le ricerche sono proseguite in altri punti dell'edificio abbandonato, anche grazie al supporto di una pattuglia.

