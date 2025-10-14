Tron le scene più memorabili della trilogia cinematografica che vi faranno venire voglia di rivedere tutta la saga

Il terzo capitolo intitolato Tron: Ares del franchise di fantascienza è ora in sala e noi ne approfittiamo per ricordare, attraverso le sequenze più belle, perché è un cult. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Tron, le scene più memorabili della trilogia cinematografica che vi faranno venire voglia di (ri)vedere tutta la saga

Scopri altri approfondimenti

Cameron Monaghan nel dietro le quinte delle sue scene d’azione in Tron: Ares. L'allenamento fatto per Star Wars Jedi Fallen Order e Survivor ha dato i suoi frutti! - facebook.com Vai su Facebook

Sul red carpet della premiere del film Tron: Ares abbiamo chiesto a Gillian Anderson come è stato lavorare con Evan Peters #MTVMovies #GillianAnderson #EvanPeters - X Vai su X

Pino D’Angiò fu attore ne Il Camorrista, il film su Cutolo: recitò in due scene memorabili - Quindici album pubblicati, 14 singoli, la popolarità in Italia e anche all'estero, soprattutto in Spagna, col brano "Ma quale idea": la carriera di Pino D'Angiò, morto oggi a 71 anni, è legata ... Lo riporta fanpage.it