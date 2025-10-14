Tron le scene più memorabili della trilogia cinematografica che vi faranno venire voglia di rivedere tutta la saga
Il terzo capitolo intitolato Tron: Ares del franchise di fantascienza è ora in sala e noi ne approfittiamo per ricordare, attraverso le sequenze più belle, perché è un cult. 🔗 Leggi su Wired.it
Scopri altri approfondimenti
Cameron Monaghan nel dietro le quinte delle sue scene d’azione in Tron: Ares. L'allenamento fatto per Star Wars Jedi Fallen Order e Survivor ha dato i suoi frutti! - facebook.com Vai su Facebook
Sul red carpet della premiere del film Tron: Ares abbiamo chiesto a Gillian Anderson come è stato lavorare con Evan Peters #MTVMovies #GillianAnderson #EvanPeters - X Vai su X
Pino D’Angiò fu attore ne Il Camorrista, il film su Cutolo: recitò in due scene memorabili - Quindici album pubblicati, 14 singoli, la popolarità in Italia e anche all'estero, soprattutto in Spagna, col brano "Ma quale idea": la carriera di Pino D'Angiò, morto oggi a 71 anni, è legata ... Lo riporta fanpage.it