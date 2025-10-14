Trofeo delle Province in trecento al campo ’Lenzi’

Sul gradino più alto del Trofeo delle Province dell’Emilia Romagna di Atletica Leggera U14U16 di domenica scorsa al Campo Scuola sale nuovamente la rappresentativa di Bologna, con largo vantaggio sulla formazione di Reggio Emilia con al terzo posto la provincia di Ravenna, ma è stata una vittoria per tutti gli oltre 300 atleti ed atlete con al seguito le famiglie oltre lo staff tecnico che hanno colmato tutti gli spazi dell’impianto di via Porta Catena, una vera festa di sport. Questo ha sottolineato l’assessore allo Sport Francesco Carità, intervenuto a portare il saluto dell’amministrazione comunale, un’alleanza tra le famiglie, gli atleti e le società sportive, che permette allo sport dilettantistico di crescere in un ambiente sano e magari un giorno trasformare un sogno in realtà, magari colorato d’azzurro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

