Trofeo delle Province in trecento al campo ’Lenzi’
Sul gradino più alto del Trofeo delle Province dell’Emilia Romagna di Atletica Leggera U14U16 di domenica scorsa al Campo Scuola sale nuovamente la rappresentativa di Bologna, con largo vantaggio sulla formazione di Reggio Emilia con al terzo posto la provincia di Ravenna, ma è stata una vittoria per tutti gli oltre 300 atleti ed atlete con al seguito le famiglie oltre lo staff tecnico che hanno colmato tutti gli spazi dell’impianto di via Porta Catena, una vera festa di sport. Questo ha sottolineato l’assessore allo Sport Francesco Carità, intervenuto a portare il saluto dell’amministrazione comunale, un’alleanza tra le famiglie, gli atleti e le società sportive, che permette allo sport dilettantistico di crescere in un ambiente sano e magari un giorno trasformare un sogno in realtà, magari colorato d’azzurro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Ottimi risultati per Diego Garzotto e Emma Ciortan al Trofeo delle Province Ragazzi/e: Diego si piazza terzo nella marcia (2km) migliorando ancora il suo pb , Emma vince I 1000 metri conducendo la gara fin dai primi metri conclusa con un'ottima volata An - facebook.com Vai su Facebook
Trofeo delle Province, in trecento al campo ’Lenzi’ - Sul gradino più alto del Trofeo delle Province dell’Emilia Romagna di Atletica Leggera U14/U16 di domenica scorsa al Campo Scuola sale nuovamente la rappresentativa di Bologna, con largo vantaggio sul ... Riporta sport.quotidiano.net
A Ferrara l'edizione 2025 del Trofeo delle Province di Atletica Leggera U14 e U16 - Come hanno fatto rilevare gli organizzatori, tra i partecipanti sportivi spiccano anche 6 atleti freschi vincitori dei Campionati Italiani Cadetti di Viareggio. Da cronacacomune.it
In arrivo trecento giovani da tutta la regione. Trofeo delle Province, in gara under 14 e 16 - Appuntamento domenica al campo scuola per l’evento organizzato da Atletica Estense. Riporta msn.com