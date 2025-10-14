Tripla prevenzione oncologica l’Asp di Agrigento apre le porte ogni sabato fino a dicembre
Prevenzione non più occasionale ma stabile, con porte aperte ogni sabato per garantire ai cittadini la possibilità di eseguire gratuitamente i test di screening oncologico. L’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento lancia l’iniziativa “Tripla Prevenzione Oncologica stabile”, un programma che. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Argomenti simili trattati di recente
?Un passo dopo l’altro, insieme per la prevenzione! Oggi Messina ha camminato unita per una causa fondamentale: la lotta contro il tumore al seno. Con orgoglio il Comune di Messina ha patrocinato la Camminata Solidale organizzata dalla cittadinanza e - facebook.com Vai su Facebook
Prevenzione oncologica in Valle - Continua l’attività dell’Associazione Il Ritrovo di Roberta, da anni impegnata sul territorio per la prevenzione oncologica femminile. Da lanazione.it
Prevenzione oncologica, Asrem propone lo screening della cervice uterina in 6 città - I consultori familiari dell’Asrem promuovono lo screening della cervice uterina rivolto a tutte le donne dai 25 ai 29 anni (attenzionate ogni tre anni) e ... Lo riporta rainews.it
Prevenzione oncologica, ora c’è lo sportello - IOR, che si trova nella struttura della cooperativa La Pieve, in via ... Come scrive ilrestodelcarlino.it