Trionfo Dokko Do al campionato italiano Karate | San Pietro Vernotico sul podio dei Master

SAN PIETRO VERNOTICO - Si è concluso con grande successo per la Dokko Do di San Pietro Vernotico il Campionato italiano a rappresentative regionali di Karate, tenutosi al PalaCarneroli di Urbino nel weekend appena trascorso. La società pugliese ha conquistato ben tre medaglie con i suoi quattro. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Scopri altri approfondimenti

Trionfo Dokko Do al campionato italiano Karate: San Pietro Vernotico sul podio dei Master - La manifestazione, dedicata alle categorie giovanili, senior e master, ha riunito in due intense giornate oltre 560 atleti e 247 squadre, in rappresentanza dei comitati regionali federali ... brindisireport.it scrive