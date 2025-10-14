Trionfa la castagna In migliaia hanno invaso Molazzana e Castiglione
Il transito più che sostenuto di mezzi provenienti da Lucca che già dalla prima mattina di domenica caratterizzava la via di Fondovalle e la strada regionale 445 della Garfagnana, forniva indicazioni molto attendibili su quello che poi si sarebbe verificato, soprattutto su quei territori dove si celebrava l’autunno e i suoi frutti. Le aspettative più rosee, condizionate anche dalla giornata preannunciata con un clima praticamente estivo, come poi è stato, sono però state superate ampiamente dalla realtà dei fatti, con migliaia di persone che si sono dirette verso il borgo di Cascio, nel comune di Molazzana, per partecipare alla "Castagnata in Piazza". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Trionfa la castagna. In migliaia hanno invaso. Molazzana e Castiglione - Liria Aprosio di Vallecrosia ha vinto il concorso per la più bella composizione. Lo riporta lanazione.it