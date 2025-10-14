trigun stargaze torna la serie nel 2026 che chiude la saga di vash the stampede

Trigun Stargaze chiuderà l'arco narrativo di Vash in un intreccio di polvere, memoria e CGI virtuosistica, pronto a esplodere su Crunchyroll all'inizio del 2026. Annunciato al New York Comic Con 2025, Trigun Stargaze chiuderà la nuova saga di Vash the Stampede. In arrivo a gennaio 2026 su Crunchyroll, il finale promette uno scontro epico e una resa dei conti con il passato, firmata Studio Orange. Trigun Stargaze: il ritorno di Vash La saga di Trigun Stargaze nasce dal coraggio di Studio Orange, che ha scelto di riscrivere la leggenda di Vash the Stampede con la stessa audacia con cui il suo protagonista affronta il destino. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

