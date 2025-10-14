trigno annuncia il nuovo singolo ragazzina attesa per i primi live

TrigNO torna con nuova musica, il singolo Ragazzina, che anticipa i primi due live a Roma e Milano. Dopo la vittoria nella Categoria Canto di Amici 24 e un’estate da protagonista, TrigNO torna con nuova musica: il nuovo singolo Ragazzina (Warner Music Italy) sarà disponibile da venerdì 17 ottobre in radio e su tutte le piattaforme digitali. TrigNO conferma la sua capacità di raccontare le sfumature più autentiche dei sentimenti della sua generazione, calati nella doppia lettura di questa canzone. Da un lato, una storia d’amore imperfetta e proprio per questo intensa, unica e irripetibile raccontata da TrigNO con una narrazione cinematografica: una ragazzina cresciuta forse troppo in fretta, e descritta attraverso una serie di immagini vivide e quotidiane che diventano simboli di una giovinezza inquieta ma piena di vita. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

