Tribunale di Pescara il carico delle cause civili pendenti scende del 6,4% tra il 2021 e il 2024
Il tribunale di Pescara, tra il 2021 e il 2024, passa da 4.531 a 4.242 procedimenti civili non ancora conclusi, con una riduzione del 6,4%. È quanto emerge da un’analisi condotta dall’Associazione italiana avvocati d’impresa, presieduta dall’avvocato Antonello Martinez. L'indagine rileva inoltre. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Scopri altri approfondimenti
Cepagatti, la rapina del 27 novembre scorso alla gioielleria Capitanio: Guido Spinelli è ritenuto l’organizzatore. (Nella foto, il tribunale di Pescara) #ilcentro #rapina #gioielleria #pistola #minaccia #abruzzo #cronaca #processo - facebook.com Vai su Facebook
Autismo, Tribunale ordina ad Asl presa in carico bimbo di 4 anni - Il giudice del lavoro del Tribunale di Pescara Valeria Battista ha stabilito il diritto di un bambino autistico di 4 anni ad essere preso in carico dalla Asl di Pescara, direttamente o per mezzo di ... Come scrive ansa.it