Tribunale boccia ancora il Comune | annullato il diniego alla ristrutturazione dell’ex complesso Ciardulli

Un’altra sonora bocciatura per il Comune di Aversa da parte della giustizia amministrativa. Con la sentenza numero 66912025, il Tar della Campania – Sezione di Napoli ha annullato il diniego emesso dall’amministrazione comunale nei confronti della società Idea S.r.l., che da anni tenta di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

