Treviglio uomo accoltellato al bar | è in fin di vita aggressore in fuga

Serata di violenza nel cuore della città. Un uomo di 44 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato accoltellato alla gola durante una lite in un bar di Treviglio, in provincia di Bergamo. L'episodio è avvenuto nella serata di lunedi 13 ottobre, intorno alle 20.30, e ha sconvolto la tranquilla cittadina. L'aggressore è riuscito a fuggire ed è attualmente ricercato dalle forze dell'ordine. Lite degenerata in tragedia. Secondo una prima ricostruzione, la lite è scoppiata all'interno di un bar di via XX Settembre, un locale gestito da imprenditori cinesi. Durante il violento alterco, uno dei due contendenti ha estratto un coltello e colpito la vittima alla gola, lasciandola a terra in una pozza di sangue.

