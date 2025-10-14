treviglio delegazione cinese in visita ufficiale alla same e in municipio

Treviglio. Ha avuto luogo proprio nella capitale della Bassa l’incontro internazionale legato alla visita di una delegazione cinese del Dipartimento degli Affari Agricoli e Rural i della provincia di Jiangsu. L’appuntamento, promosso da Same nell’ambito delle relazioni con il territorio, ha coinvolto sia lo stabilimento aziendale sia il municipio cittadino. A ricevere la delegazione è stato il vicesindaco di Treviglio Pinuccia Prandina che, nel suo discorso, ha sottolineato “l’importanza storica e industriale di Treviglio”, ricordando anche “la visita di Zhou Enlai, primo ministro della Repubblica Popolare cinese del 1971 e quella del direttore generale di Same Michele Motta che si recò in visita nel 1972 a Pechino (dove incontrò il generale e diplomatico Chou En-laiW, ndr)”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

