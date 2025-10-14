C’è un’Italia che si scopre solo rallentando, ed è la stessa che affascinò Johann Wolfgang von Goethe durante il Grand Tour tra il 1786 e il 1788. Nel suo taccuino il poeta tedesco annotava di aver incontrato finalmente, tra la Toscana e l’Umbria, «la semplicità delle grandi cose». Il paesaggio al cui cospetto si ritrova portava il segno di un’armonia antica tra essere umano e natura. A due secoli di distanza, l’equilibrio di cui racconta nel “Viaggio in Italia” continua a far parte di queste terre, dove il tempo segue il ritmo di vendemmie e raccolti. Le verdi vallate toscane e le morbide alture umbre hanno favorito, fin dal Medioevo, l’incontro con la civiltà; lo si osserva nelle abbazie religiose che insieme erano centri di sapere spirituale e agricolo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Trequanda e Pucciarella proteggono il turismo lento