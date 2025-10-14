Trento bimbo di 10 mesi cade dalla tenda sul tetto del furgone | trasportato in ospedale in elicottero

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'incidente questa mattina intorno alle 9.15 a Torbole, quando il bambino è caduto dalla tenda montata sul tetto del furgone dei genitori. Viste le sue condizioni ne è stato disposto il trasporto in ospedale in elicottero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

trento bimbo 10 mesiTrento, bimbo di 10 mesi cade dalla tenda sul tetto del furgone: trasportato in ospedale in elicottero - 15 a Torbole, quando il bambino è caduto dalla tenda montata sul tetto del furgone dei genitori ... Riporta fanpage.it

trento bimbo 10 mesiBimbo di 10 mesi cade dal tetto di un furgone, portato all'ospedale in elicottero: era in campeggio con i genitori - Brutto spavento per un bambino di 10 mesi che era in campeggio con i genitori a Torbole del Garda, in Trentino. Scrive msn.com

trento bimbo 10 mesiBambino di 10 mesi cade dai sedili del van mentre è in vacanza in campeggio con mamma e papà: portato con l'elicottero all'ospedale in codice rosso - Un bambino di 10 mesi è stato trasportato in codice rosso con l'elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo una caduta accidentale nel ... Secondo ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Trento Bimbo 10 Mesi