Trento al top Sicilia e Calabria agli ultimi posti per qualità della salute

Sono i cittadini della Provincia autonoma di Trento quelli che godono di migliori condizioni di salute in Italia; all'ultimo posto, invece, ci sono i siciliani. Se i primi in una scala da 1 a 10 raggiungono un punteggio di 9,4 i secondi si fermano solo a 2,7. È la fotografia che emerge dal Rapporto Meridiano Sanità presentato a Roma. A determinare la graduatoria è un indice - denominato Meridiano.

