Treno merci guasto a Nervi traffico ferroviario nel caos fra Genova e La Spezia Oltre 6 ore per spostarlo

Fermo anche il treno FrecciaBianca fra Genova e Roma. In azione i bus sostitutivi, ma l’A12 è bloccata per due incidenti. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Treno merci guasto a Nervi, traffico ferroviario nel caos fra Genova e La Spezia. Oltre 6 ore per spostarlo

Altri contenuti sullo stesso argomento

Salvini rilancia sul Ponte sullo Stretto: “Opera strategica per mobilità, turismo e sviluppo”: “Cosa significa il Ponte sullo Stretto? Significa un’infrastruttura necessaria perché un treno merci oggi ci mette 3 ore a coprire quei 3 km e da 3 ore passerà a 15 minuti. Si - facebook.com Vai su Facebook

Guasto a locomotore merci, treni in ritardo fino a 100 minuti - Il guasto al locomotore di un treno merci "di altra impresa ferroviaria" ha determinato un forte rallentamento "fin dall'alba nel traffico ferroviario tra Genova Nervi e Recco". Da ansa.it

Treno merci guasto a Nervi, traffico ferroviario nel caos fra Genova e La Spezia - Genova – Traffico ferroviario nel caos questa mattina, dopo che un treno merci si è fermato per un guasto all'altezza della stazione di Nervi, sulla linea fra Genova e La Spezia. Segnala ilsecoloxix.it

Caos sui binari tra Genova e La Spezia: guasto a un treno merci a Nervi, traffico in tilt - Mattinata difficile per i viaggiatori della linea ferroviaria tirrenica: un treno merci si è fermato improvvisamente tra Nervi e Recco, causando pesanti disagi al traffico ferroviario tra Genova e La ... Lo riporta telenord.it