Treni storici | collegamenti tra Palermo Valle dei Templi e Porto Empedocle per il centenario di Andrea Camilleri
Domenica 19 ottobre i treni storici collegano Palermo, la Valle dei Templi di Agrigento e Porto Empedocle, nel centenario della nascita di Andrea Camilleri. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Ferrovie Kaos con Fondazione FS Italiane, FS Treni Turistici Italiani e TrenoDOC.Il convoglio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Approfondisci con queste news
#Trenistorici Prova l'esperienza unica di viaggiare a bordo di treni storici con locomotive e carrozze d’epoca alla scoperta delle bellezze del territorio lombardo. Scopri le destinazioni proposte da Trenord e Fondazione FS Italiane. Non perdere tempo, prenot - facebook.com Vai su Facebook
Anche nel mese di ottombre, si viaggia sui treni storici in #FVG! Tra carrozze d’epoca, antichi locomotori e paesaggi mozzafiato, si potrà riscoprire la lentezza del viaggio. Info qui https://bit.ly/4g5RGu7 Vai su X
Torna il treno storico da Palermo a Porto Empedocle: ecco quando - L’iniziativa è dell’Associazione Ferrovie Kaos in collaborazione con Fondazione FS Italiane, FS Treni Turistici Italiani e TrenoDOC. Secondo grandangoloagrigento.it
Anche in Sicilia ripartono i treni storici: info utili - Avreste mai pensato di scoprire le meraviglie artistiche e paesaggistiche della Sicilia a bordo di un treno storico? Si legge su siviaggia.it
In Sicilia riparte la stagione dei treni storici (2) - Trentatré appuntamenti, dal 14 settembre all'8 dicembre, per un progetto che, promosso dall'assessorato ... ansa.it scrive