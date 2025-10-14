Treni Lecco-Colico | Inammissibile un nuovo stop al servizio

Leccotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Azione prende posizione con nettezza contro il nuovo stop alle corse sulla linea LeccoTirano. I lavori interessano la tratta Lecco-Colico dal 17 al 19 ottobre e dal 14 al 16 novembre 2025, per ulteriori lavori di potenziamento infrastrutturale. “Lo stop però avrà un effetto anche in Valtellina. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

treni lecco colico inammissibileTreni Lecco-Colico: "Inammissibile un nuovo stop al servizio" - Le critiche e l'appello di Azione dopo l'annuncio dei lavori che interesseranno parte della tratta Lecco- Riporta leccotoday.it

Treni Lecco-Colico: lavori RFI causano modifiche e bus sostitutivi in due weekend - L'infrastruttura ferroviaria tra Lecco e Colico sarà interessata da importanti interventi di potenziamento curati dal gestore RFI, che ... Come scrive resegoneonline.it

Treni sospesi tra Lecco e Colico: bus sostitutivi per tre giorni - Sondrio, 20 febbraio 2025 – Dalla giornata di domani, venerdì 21 febbraio, a quella di domenica 23 febbraio si annunciano parecchi disagi per tutti coloro che dovranno spostarsi in treno sulla linea ... Segnala ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Treni Lecco Colico Inammissibile