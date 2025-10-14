Treni Lecco-Colico | Inammissibile un nuovo stop al servizio

Azione prende posizione con nettezza contro il nuovo stop alle corse sulla linea LeccoTirano. I lavori interessano la tratta Lecco-Colico dal 17 al 19 ottobre e dal 14 al 16 novembre 2025, per ulteriori lavori di potenziamento infrastrutturale. “Lo stop però avrà un effetto anche in Valtellina. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ancora stop per i treni fra Lecco e Tirano: due fine settimana con bus sostituivi Niente corse fra il 17 e il 19 ottobre e fra il 14 e il 16 novembre #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #LeccoCittà #Lecco #DisastriIncidenti #IncidentiNeiTrasporti #Econo - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo stop dei treni tra Lecco e Colico il prossimo week-end https://lecconotizie.com/societa/lecco-societa/nuovo-stop-dei-treni-tra-lecco-e-colico-il-prossimo-week-end/… via @Lecco Notizie - X Vai su X

Treni Lecco-Colico: "Inammissibile un nuovo stop al servizio" - Le critiche e l'appello di Azione dopo l'annuncio dei lavori che interesseranno parte della tratta Lecco- Riporta leccotoday.it

Treni Lecco-Colico: lavori RFI causano modifiche e bus sostitutivi in due weekend - L'infrastruttura ferroviaria tra Lecco e Colico sarà interessata da importanti interventi di potenziamento curati dal gestore RFI, che ... Come scrive resegoneonline.it

Treni sospesi tra Lecco e Colico: bus sostitutivi per tre giorni - Sondrio, 20 febbraio 2025 – Dalla giornata di domani, venerdì 21 febbraio, a quella di domenica 23 febbraio si annunciano parecchi disagi per tutti coloro che dovranno spostarsi in treno sulla linea ... Segnala ilgiorno.it