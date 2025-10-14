Treni forti ritardi per guasti in Liguria e sull’alta velocità Firenze-Roma

14 ott 2025

Firenze, 14 ottobre 2025 – La circolazione è in graduale ripresa sulla linea alta velocità Firenze-Roma dopo i problemi per un controllo tecnico a un treno fra Gallese e Capena. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato ritardi fino a 30 minuti. I treni precedentemente coinvolti nel rallentamento della circolazione, instradati sulla linea convenzionale tra Orte e Settebagni, hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 60 minuti. Genova-La Spezia. Caos dalle prime ore del mattino sulla linea ferroviaria Genova-La Spezia. "A causa di un inconveniente tecnico a un treno di altra impresa ferroviaria tra Genova Nervi e Recco", spiega Trenitalia, la linea è fortemente rallentata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

