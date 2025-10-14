Tregua fragile Hamas restituisce solo quattro salme degli ostaggi Israele taglia gli aiuti il valico di Rafah resta chiuso Tuona Trump | Lavoro non terminato

Neppure 24 ore dopo la firma a Sharm el Sheikh dell’accordo sulla prima fase del piano Trump, la tensione tra Israele e Hamas torna a salire, mettendo a rischio la tregua raggiunta con fatica. Secondo quanto riferito da un funzionario coinvolto nell’operazione, Hamas ha informato i mediatori che inizierà a trasferire le salme di altri quattro ostaggi israeliani alle 22 (le 21 in Italia). Ma. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tregua fragile, Hamas restituisce solo quattro salme degli ostaggi. Israele taglia gli aiuti, il valico di Rafah resta chiuso. Tuona Trump: “Lavoro non terminato”

Contenuti che potrebbero interessarti

PACE FRAGILE Collettivo San Marino per la Palestina: "La tregua deve aprire la strada all’autodeterminazione e alla sicurezza del popolo palestinese" - facebook.com Vai su Facebook

https://radiondadurto.org/?p=201296 - Gaza: "I bombardamenti si sono fermati e c'è una tregua fragile che è l'unico risultato tangibile. Ma l'accordo ha una impostazione fortemente neocoloniale, è calato dall'alto e si cerca la pace senza i palestinesi, senza ten - X Vai su X

Hamas non restituisce i corpi degli ostaggi, Israele tiene chiuso il valico di Rafah - Trump ribadisce: «Ricostruirò Gaza, ma indeciso sui due Stati» ... Secondo ilroma.net

Tregua Israele-Hamas, le reazioni al rilascio degli ostaggi. Meloni: "Giornata storica" - Hamas, le reazioni al rilascio degli ostaggi. Come scrive tg24.sky.it

Gaza, news in diretta sulla tregua Israele-Hamas, il valico di Rafah resterà chiuso oggi e domani. Media: “Stasera saranno consegnati corpi di altri ostaggi” - Sheikh firmato l'accordo, dopo la liberazione di 20 ostaggi israeliani ancora in vita e la ... Secondo fanpage.it