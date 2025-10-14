Tre serate in BCC alla scoperta del cosmo
E’ in arrivo, per il terzo anno consecutivo, una nuova serie di incontri divulgativi dal titolo ‘Alla scoperta del Cosmo’, pensati dalla Bcc Bergamasca e Orobica per accompagnare il pubblico in un affascinante viaggio tra le meraviglie dell’universo. Gli appuntamenti, adatti per appassionati di ogni età, ma anche per chi vuole approcciare per la prima volta questo sconfinato tema, saranno condotti da esperti del Parco Astronomico La Torre del Sole, una delle realtà italiane più attive nella divulgazione scientifica. “Questa terza edizione degli incontri è stata organizzata per accogliere le richieste dei numerosi appassionati che hanno frequentato le precedenti serate, specialmente dopo la visita di maggio al planetario e al telescopio del Parco” afferma il Presidente della Bcc Gualtiero Baresi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
