Tre passi avanti Sansovini | Ho visto una Sangiustese più propositiva
Non c’è solo la vittoria a rendere soddisfatto Marco Sansovini, allenatore della Sangiustese. "Credo - dice il tecnico dei rossoblù sul match contro la Fermignanese - che sia aumentata la qualità del gioco rispetto alle mie prime uscite. La squadra ha creato di più e ho notato anche una ritrovata solidità difensiva". Adesso c’è da guardare avanti. "La parola d’ordine è mettere da parte quanto fatto di buono e prepararsi alla gara contro la Civitanovese senza pensare a cosa è stato e senza andare a guardare ai successivi avversari". La Sangiustese ha inflitto la prima sconfitta alla Fermignanese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
