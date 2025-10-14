Tre minuti in giro per San Gregorio Armeno | ecco qual è la statuina più presente per distacco

Napolitoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre minuti in giro per San Gregorio Armeno a poco più di due mesi dal Natale. Tanti i turisti in giro nonostante l'ora quasi di chiusura (le sette della sera), ed un solo trionfatore tra le statuine: Diego Armando Maradona. Il campione argentino è presente su tutte le bancarelle e in tutte le. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

