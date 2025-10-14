Tre milioni di euro per rendere più sicure le strade di Procida

“Una grande notizia per la nostra comunità – commenta l'Assessore Rossella Lauro con delega ai Fondi Europei – Grazie ai fondi europei destinati dalla Regione Campania alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, Procida riceverà un finanziamento di 3 milioni di euro: una cifra. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

