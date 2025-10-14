Tre mesi di attività e oltre 40 incontri | più di 800 anziani coinvolti nel progetto ' R-Estate in compagnia'

Partecipazione attiva di oltre 800 anziani in 44 incontri distribuiti su cinque pomeriggi a settimana, per un totale di circa 126 partecipanti settimanali, con una media giornaliera tra i 15 e i 25 presenti, che ha toccato picchi di 30-35 persone per le attività più richieste, come il laboratorio. 🔗 Leggi su Baritoday.it

