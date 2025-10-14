Tre fratelli fanno saltare in aria un' abitazione durante uno sgombero muoiono tre carabinieri

A causa di un'esplosione in un casolare di Castel D'Azzano (Verona) sono morti tre carabinieri e ci sono almeno 13 feriti tra militari e agenti di polizia. Un uomo e una donna di circa 60 anni, i fratelli Dino e Maria Luisa Ramponi, sono stati fermati dalle forze dell'ordine, mentre un terzo fratello, Franco (65 anni), che si era allontanato dopo l'esplosione, è stato rintracciato in una campagna di sua proprietà. Non ha opposto resistenza. Le forze dell'ordine erano intervenute per sgomberare l'abitazione, al cui interno vivevano tre persone, quando si è verificata la deflagrazione. Sarebbe stata la donna a causare l'esplosione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tre fratelli fanno saltare in aria un'abitazione durante uno sgombero, muoiono tre carabinieri

Scopri altri approfondimenti

I fratelli Esposito, dal rione Cicerone alla Nazionale: la favola di Castellammare di Stabia Di padre in figli, tre cuori stabiesi che fanno sognare l’Italia. Da un campetto polveroso di Castellammare di Stabia fino ai grandi palcoscenici della Serie A, della Serie B - facebook.com Vai su Facebook

Per evitare lo sgombero fanno saltare in aria il casolare, morti tre carabinieri e tredici feriti: due arresti - Tragedia a Castel D’Azzano, in provincia di Verona: tre carabinieri sono morti e tredici tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti nell’esplosione di un casolare. Come scrive mondopalermo.it

Fratelli fanno esplodere la palazzina durante lo sgombero, morti tre carabinieri e 13 feriti tra le forze dell'ordine. Due 60enni fermati, un terzo in fuga - Tre carabinieri sono morti e una tredici tra militari, agenti di polizia e vigili del guoco sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di ... Scrive msn.com

Con il gas fanno saltare in aria la casa durante lo sgombero a Castel d'Azzano: muoiono 3 carabinieri, 13 feriti - Sarebbero stati tre fratelli che occupavano abusivamente l'edificio a provocare la tragica esplosione: si scava tra le macerie ... Secondo lasicilia.it