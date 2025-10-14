Tre fratelli fanno saltare in aria un' abitazione durante uno sgombero muoiono tre carabinieri

Ilgiornale.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa di un'esplosione in un casolare di Castel D'Azzano (Verona) sono morti tre carabinieri e ci sono almeno 13 feriti tra militari e agenti di polizia. Un uomo e una donna di circa 60 anni, i fratelli Dino e Maria Luisa Ramponi, sono stati fermati dalle forze dell'ordine, mentre un terzo fratello, Franco (65 anni), che si era allontanato dopo l'esplosione, è stato rintracciato in una campagna di sua proprietà. Non ha opposto resistenza. Le forze dell'ordine erano intervenute per sgomberare l'abitazione, al cui interno vivevano tre persone, quando si è verificata la deflagrazione. Sarebbe stata la donna a causare l'esplosione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

tre fratelli fanno saltare in aria un abitazione durante uno sgombero muoiono tre carabinieri

© Ilgiornale.it - Tre fratelli fanno saltare in aria un'abitazione durante uno sgombero, muoiono tre carabinieri

Scopri altri approfondimenti

Per evitare lo sgombero fanno saltare in aria il casolare, morti tre carabinieri e tredici feriti: due arresti - Tragedia a Castel D’Azzano, in provincia di Verona: tre carabinieri sono morti e tredici tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti nell’esplosione di un casolare. Come scrive mondopalermo.it

tre fratelli fanno saltareFratelli fanno esplodere la palazzina durante lo sgombero, morti tre carabinieri e 13 feriti tra le forze dell'ordine. Due 60enni fermati, un terzo in fuga - Tre carabinieri sono morti e una tredici tra militari, agenti di polizia e vigili del guoco sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di ... Scrive msn.com

tre fratelli fanno saltareCon il gas fanno saltare in aria la casa durante lo sgombero a Castel d'Azzano: muoiono 3 carabinieri, 13 feriti - Sarebbero stati tre fratelli che occupavano abusivamente l'edificio a provocare la tragica esplosione: si scava tra le macerie ... Secondo lasicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Tre Fratelli Fanno Saltare