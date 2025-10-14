Tre carabinieri sono morti nell' esplosione di un casolare in provincia di Verona

Un’esplosione improvvisa ha squarciato la campagna di Castel d’Azzano, piccolo comune nel Veronese, poco dopo le 3 del mattino del 14 ottobre. L’operazione di sgombero di un vecchio casolare di campagna è finita in tragedia: tre carabinieri sono morti e circa venti persone, tra militari, agenti e vigili del fuoco, sono rimaste ferite. Le vittime sono il luogotenente Marco Piffari, il carabiniere scelto Davide Bernardello e il brigadiere capo Valerio Daprà. Le forze dell’ordine erano intervenute per eseguire un decreto di perquisizione nell’abitazione dei fratelli Ramponi — Franco, Dino e Maria Luisa, agricoltori sulla sessantina — che da mesi si opponevano allo sfratto della loro casa, gravata da ipoteche. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Tre carabinieri sono morti nell'esplosione di un casolare in provincia di Verona

