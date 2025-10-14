Tre carabinieri morti nell' esplosione a Castel D' Azzano video del casolare distrutto | Boato sentito a 5 km

Le immagini e i video dell'esplosione in un casolare a Castel d'Azzano, Verona, dove sono morti tre carabinieri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Tre carabinieri morti nell'esplosione a Castel D'Azzano, video del casolare distrutto: "Boato sentito a 5 km"

Un commosso pensiero di vicinanza all'Arma dei @_carabinieri_ e ai familiari dei 3 carabinieri morti in servizio stamattina a Castel D’Azzano. Un augurio di pronta guarigione a poliziotti, carabinieri e @vigilidelfuoco rimasti feriti nell’esplosione #14ottobre - X Vai su X

? ESPLOSIONE IN UN CASOLARE, MORTI TRE CARABINIERI E DIVERSI FERITI leggi --> https://www.teleone.it/2025/10/14/tragedia-nel-veronese-esplosione-in-un-casolare-morti-tre-carabinieri-diversi-feriti/ - facebook.com Vai su Facebook

Chi sono i tre carabinieri morti nell'esplosione di un casolare nel veronese, il ministro Piantedosi: «Un bilancio terribile, molto doloroso, drammatico» - I militari e la polizia erano intervenuti per sgomberare l'abitazione, al cui interno c'erano tre persone. Secondo vanityfair.it

Chi erano i tre Carabinieri morti nell'esplosione di Castel D'Azzano: "Dedizione e altruismo" - Il profilo dei tre militari deceduti nella deflagrazione avvenuta nella notte in provincia di Verona, erano in servizio a Padova e Mestre, il Sindacato Sim: "Vici ... Si legge su msn.com

Chi sono i tre carabinieri morti nell’esplosione di Castel D’Azzano - Le tre vittime sono il luogotenente carica speciale Marco Piffari, il carabiniere scelto Davide Bernardello e il brigadiere capo qualifica speciale Valerio Daprà. ilfattoquotidiano.it scrive