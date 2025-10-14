Tre carabinieri morti nell' esplosione a Castel D' Azzano il video del casolare distrutto | Boato sentito a km

Le immagini e i video dell'esplosione in un casolare a Castel d'Azzano, Verona, dove sono morti tre carabinieri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Tre carabinieri morti nell'esplosione a Castel D'Azzano, il video del casolare distrutto: "Boato sentito a km"

tre carabinieri morti nellChi sono i tre carabinieri morti nell'esplosione di un casolare nel veronese, il ministro Piantedosi: «Un bilancio terribile, molto doloroso, drammatico» - I militari e la polizia erano intervenuti per sgomberare l'abitazione, al cui interno c'erano tre persone. Secondo vanityfair.it

tre carabinieri morti nellChi erano i tre Carabinieri morti nell'esplosione di Castel D'Azzano: "Dedizione e altruismo" - Il profilo dei tre militari deceduti nella deflagrazione avvenuta nella notte in provincia di Verona, erano in servizio a Padova e Mestre, il Sindacato Sim: "Vici ... Lo riporta msn.com

tre carabinieri morti nellChi sono i tre carabinieri morti nell’esplosione a Castel D’Azzano: Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà - I militari, in servizio a Padova e Mestre, stavano partecipando insieme ai colleghi dell’Arma, ai poliziotti e ai vigili del fuoco allo sgombero del casolare. Si legge su msn.com

