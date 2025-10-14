Tre carabinieri morti lutto a Castel d' Azzano e in tutto il Veneto

Il Veneto e l'Italia intera piangono il sacrificio dei carabinieri Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà, che hanno perso la vita nello svolgimento del loro servizio durante i tragici eventi accaduti questa notte, 14 ottobre, nella località di San Martino, a Castel d'Azzano.A. 🔗 Leggi su Veronasera.it

#TG2000 - #CastelDAzzano, chi erano i tre #carabinieri morti nell’esplosione #14ottobre #cronaca #Verona #NEWS #TV2000 @tg2000it @_Carabinieri_ Vai su X

Tre carabinieri sono morti e quindici tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D'Azzano, in provincia di Verona. L'esplosione è avvenuta durante lo sgombero di un casolare nel Veronese: un uo - facebook.com Vai su Facebook

Carabinieri morti nell'esplosione: l'operazione ad alto rischio con i corpi speciali e i sanitari allertati. Zaia: «Tre giorni di lutto regionale» - Da giorni sul tetto della cascina di via San Martino a Forette di Castel D'Azzano erano stati avvistati oggetti sospetti, ... Segnala ilgazzettino.it

Esplosione a Castel d’Azzano: Tre Carabinieri Morti e 25 Feriti, Lutto Cittadino e Regionale Proclamato - Tre carabinieri sono morti e 25 persone, tra militari, agenti e vigili del fuoco, sono rimaste ferite nell’esplosione di un casolare in ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Zaia proclama tre giorni di lutto per i carabinieri morti a Castel d’Azzano: “Fatto inquietante” - Il governatore veneto: “Tre servitori dello Stato hanno perso la vita in un’operazione che inizialmente poteva sembrare quasi routinaria e che invece si è ... Lo riporta repubblica.it