Tre carabinieri morti in una esplosione | l' omaggio della Polizia Locale ai Carabinieri

Questa mattina, martedì 14 ottobre, la Polizia Locale di Foggia, coordinata dal commissario Stefano Berardino, ha reso omaggio alla memoria dei tre carabinieri morti a Castel D'Azzano nell'esplosione di un casolare, davanti alla caserma dell'Arma di via Alfredo Guglielmi. Tre le pattuglie giunte. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Lo sgombero a #Casteldazzano, poi l'esplosione: fermati due fratelli, il terzo uomo in fuga arrestato in un campo. #Meloni, la rabbia e il dolore per i tre #carabinieri morti e gli agenti feriti - facebook.com Vai su Facebook

#TG2000 - #CastelDAzzano, chi erano i tre #carabinieri morti nell’esplosione #14ottobre #cronaca #Verona #NEWS #TV2000 @tg2000it @_Carabinieri_ - X Vai su X

Chi sono i tre carabinieri morti nell'esplosione di un casolare nel veronese, il ministro Piantedosi: «Un bilancio terribile, molto doloroso, drammatico» - I militari e la polizia erano intervenuti per sgomberare l'abitazione, al cui interno c'erano tre persone. Secondo vanityfair.it

Castel d'Azzano, il racconto della strage: «I carabinieri stavano salendo, Maria Luisa Ramponi ha acceso la bombola con un accendino». La casa crollata e i tre morti - I nostri carabinieri stavano guadagnando l'accesso all'abitazione e mentre salivano per le scale sono stati colpiti da questa fortissima ... Da leggo.it

Castel D'Azzano, esplosione durante lo sgombero di un casolare: morti 3 carabinieri. Tre fratelli arrestati - Il casolare era saturo di gas, esplosione all'apertura della porta. Secondo ansa.it